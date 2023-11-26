Спустя 10 лет ожиданий: Константин Крюков показал новорожденного малыша

Актер и его супруга стали родителями долгожданного ребенка. Константин Крюков показал дочь Социальные сетиВ этом году актер Константин Крюков практически не выходил в свет со своей супругой Алиной Крюковой.
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