Транзит российского газа в Словакию через Украину остановлен

Братислава, 2 января /Синьхуа/ -- Транзит российского газа через Украину в Словакию был остановлен в среду, в то время как крупнейший в стране поставщик газа SPP предпринял шаги по обеспечению продолжения поставок природного газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)