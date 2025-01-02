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Китай

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Транзит российского газа в Словакию через Украину остановлен

Братислава, 2 января /Синьхуа/ -- Транзит российского газа через Украину в Словакию был остановлен в среду, в то время как крупнейший в стране поставщик газа SPP предпринял шаги по обеспечению продолжения поставок природного газа.

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