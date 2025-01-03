Суд обязал «Яндекс» засекретить карты и снимки НПЗ из-за атак БПЛА

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Суд в Москве обязал «Яндекс» закрыть на своем сервисе доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за постоянных на него атак со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов.