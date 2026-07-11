Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Линда Носкова выиграла женский Уимблдон-2026 и помогла… Мирре Андреевой!

Линда Носкова выиграла женский Уимблдон-2026 и помогла… Мирре Андреевой!

В финале женского Уимблдона сошлись две чешские теннисистки. В дерби победила молодость: 21-летняя Линда Носкова (12-я ракетка мира) одолела 29-летнюю соотечественницу Каролину Мухову (9), - 6:2, 5:7, 6:3.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии