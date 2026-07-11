Линда Носкова выиграла женский Уимблдон-2026 и помогла… Мирре Андреевой!

В финале женского Уимблдона сошлись две чешские теннисистки. В дерби победила молодость: 21-летняя Линда Носкова (12-я ракетка мира) одолела 29-летнюю соотечественницу Каролину Мухову (9), - 6:2, 5:7, 6:3.
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