Тревожные цифры: 60% людей не знают, что алкоголь вызывает рак

Новое исследование Онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) выявило критически низкую осведомленность людей о связи употребления алкоголя с риском развития рака.
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