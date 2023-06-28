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Проект застройки Лесного пруда в Барнауле скоро выйдет на новый этап

Проект застройки Лесного пруда в Барнауле скоро выйдет на новый этап

Заключение могут получить уже летом, однако в соцсетях проект уже критикуют, а жители близлежайших домов якобы готовы писать петиции против стройки Компания "МДС-Алтай" скоро закончит формирование участка в пойме реки Барнаулка поселка Кирова.

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