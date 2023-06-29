Военное обозрение

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Financial Times раскрыла детали гарантий безопасности Запада для Украины

Financial Times раскрыла детали гарантий безопасности Запада для Украины

Запад поддерживает эскалацию конфликта, усиленно толкая Украину на его продолжение «до победного конца».

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