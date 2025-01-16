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Ликвидная часть ФНБ в декабре сократилась на треть

В декабре падение ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) (средства на счетах в Банке России) составило 34,3%, до 3,81 трлн рублей или $37,5 млрд (около 2% ВВП), следует из сообщения Минфина.

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