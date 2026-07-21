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Количество операций в больницах Подмосковья выросло почти на 5% с начала года

Количество операций в больницах Подмосковья выросло почти на 5% с начала года

Медицинские учреждения Подмосковья нарастили объем оказываемой хирургической помощи. За полгода в больницах региона выполнили более 178 тысяч вмешательств, что почти на 5% больше, чем за такой же период прошлого года.

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