Количество операций в больницах Подмосковья выросло почти на 5% с начала года

Медицинские учреждения Подмосковья нарастили объем оказываемой хирургической помощи. За полгода в больницах региона выполнили более 178 тысяч вмешательств, что почти на 5% больше, чем за такой же период прошлого года.
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