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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Врачебная этика" по законам шариата. Петербургский офтальмолог начал вершить суд над пациентами

"Врачебная этика" по законам шариата. Петербургский офтальмолог начал вершить суд над пациентами

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда В петербургских поликлиниках разгорается скандал, который выходит далеко за рамки профессиональной некомпетентности.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Оксана
Оксана

Но ведь парень не лечиться пришел, а на работу проходил медосмотр, наверное, должности не соответствовал, или мог угрозу представлять на работе или для себя или для других. А в армии он служил? В армии ведь бреют налысо? Его может доктор в армию солдатом хочет приписать, чтобы самому не ходить, нашел замену себе. А в армии они могут служить?

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Он глазник, а лечить пытается психику... А зачем? Это такая работа... на постепенное подчинение аборигенов и захват власти исламистов повсюду... Чурки убеждены что они лучше всех ))) Они конечно же тупорылые урюки...