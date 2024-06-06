Telegram запустил валюту Stars для оплаты цифровых товаров и услуг в мини-приложениях

Мессенджер Telegram запустил собственную валюту — Stars («Звёзды»). С их помощью можно будет оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях Telegram: от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх.
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