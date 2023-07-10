ШАБЛОН НОВОГО БУНТА ДЛЯ РОССИИ ГОТОВ: МИГРАНТЫ НАЧАЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ

Мы перенимаем западный опыт только в том как больше со своего народа выкачать бабла. А надо как в Канаде - хочешь поработать - внеси на свой счет крупную неснимаемую сумму и если не ассимилировался на эти деньги тебя вышлют обратно. Вот и решиться проблема мигрантов.

Ольга

И да - никакого гражданства и перетаскивания в Россию аулов. Приехал работать - работай, для этого гражданство не нужно. Вон как в Эмиратах - сканирование сетчатки глаза при въезде в страну (для контроля за миграцией), рабочая виза выдается один раз в 2 года (без права повторного въезда когда бы то ни было), постоянный контроль их работы. https://fajnafajna.livejournal.com/18146.html