ФОТО: TELMO PINTO/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Был в истории Франции дикий по своей жестокости мятеж – "Жакерия", когда тысячи голодающих "жаков" (простолюдинов), доведённых до белого каления политикой своих элит и разорительной войной, кинулись громить замки и поместья, вырезая французскую знать с чадами и домочадцами.
ШАБЛОН НОВОГО БУНТА ДЛЯ РОССИИ ГОТОВ: МИГРАНТЫ НАЧАЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ
Комментарии
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Юрий Стенякин
Мы перенимаем западный опыт только в том как больше со своего народа выкачать бабла. А надо как в Канаде - хочешь поработать - внеси на свой счет крупную неснимаемую сумму и если не ассимилировался на эти деньги тебя вышлют обратно. Вот и решиться проблема мигрантов.
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4 час.
Ольга
И да - никакого гражданства и перетаскивания в Россию аулов. Приехал работать - работай, для этого гражданство не нужно. Вон как в Эмиратах - сканирование сетчатки глаза при въезде в страну (для контроля за миграцией), рабочая виза выдается один раз в 2 года (без права повторного въезда когда бы то ни было), постоянный контроль их работы. https://fajnafajna.livejournal.com/18146.html
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1 час.
МВ
Михаил Волхонов
Призывать их на войну сами сбегут.
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47 мин.
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