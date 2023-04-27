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Блиновскую подозревают в неуплате налогов на 918 млн и незаконной легализации 43 млн

Блиновскую подозревают в неуплате налогов на 918 млн и незаконной легализации 43 млн

В отношении блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и незаконной легализации более 43 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале.

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