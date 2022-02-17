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Из последних сил: Елизавета II признала свою немощность, но не может сдать позиции перед празднованием юбилея

«Как видите, я не могу двигаться», — признала королева на одной из своих последних аудиенций. Вчера Елизавета II провела личную встречу с министром обороны генерал-майором — Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом.

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