Из последних сил: Елизавета II признала свою немощность, но не может сдать позиции перед празднованием юбилея

«Как видите, я не могу двигаться», — признала королева на одной из своих последних аудиенций. Вчера Елизавета II провела личную встречу с министром обороны генерал-майором — Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом.