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Вторая Великая депрессия: инвестиции в ИИ могут привести к мировому кризису

Вторая Великая депрессия: инвестиции в ИИ могут привести к мировому кризису

РЕН ТВ Цены на аренду жилья в Калифорнии выросли на 40% из-за искусственного интеллекта. Сотрудники расположенных там нейросетевых технологических гигантов в надежде на рост доходов подталкивают цены вверх.

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