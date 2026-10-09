Вторая Великая депрессия: инвестиции в ИИ могут привести к мировому кризису

РЕН ТВ Цены на аренду жилья в Калифорнии выросли на 40% из-за искусственного интеллекта. Сотрудники расположенных там нейросетевых технологических гигантов в надежде на рост доходов подталкивают цены вверх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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