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Мы соседи по планете

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Художник Саймон Бергер бьет стекла, чтобы из хаоса создать гармонию и красоту

Художник Саймон Бергер бьет стекла, чтобы из хаоса создать гармонию и красоту

Что только не используют современные художники, чтобы донести до зрителя свои идеи и образы. Никого уже не удивляют портреты из пыли или абстрактные композиции из туалетной бумаги, но то, что делает швейцарский художник и скульптор Саймон Бергер (Simon Berger), поражает даже самых бывалых любителей искусства.

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