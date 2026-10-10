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Царьград

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В Новосибирске 11 октября похолодает до +4 градусов

В Новосибирске 11 октября похолодает до +4 градусов

В воскресенье, 11 октября, в Новосибирске ожидается пасмурная погода с дневной температурой около +9 градусов и порывами юго-западного ветра до 10–12 метров в секунду.

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