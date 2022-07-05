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В Челябинской области за сутки заболели ковидом 88 человек

Всего в регионе получают лечение от коронавируса 1540 южноуральцев. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 88 человек, в том числе пять школьников.

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