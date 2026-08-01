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Дрозденко: Ленинградская область была и осталась форпостом России

Дрозденко: Ленинградская область была и осталась форпостом России

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в субботу вечером проинформировал о том, что регион сохраняет статус форпоста Российской Федерации в современных условиях, а Ивангород продолжает выполнять функцию защиты государственных границ.

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