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В ГАИ раскрыли, зачем многие водители стали устанавливать рацию в автомобиль

В ГАИ раскрыли, зачем многие водители стали устанавливать рацию в автомобиль

В конце 90-х и в начале 2000-х услуга по установке радиостанции в автомобиле была обусловлена отсутствием других видов связи и пользовалась большим спросом, особенно среди владельцев грузовых автомобилей.

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