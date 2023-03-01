«Брест после Бреста»: как большевики с Антантой помирились

Как большевики с Антантой замирились, или «второй Брест» после поражения Германии. …в ноте от 4 февраля (1919 года, после поражения Германии) советское правительство пошло на полную капитуляцию: оно предлагало за мир «признать свои финансовые обязательства по отношению всех кредиторов, как государств, так и отдельных лиц, входящих в состав союзных держав» (видимо не было принято, так как Франция изъяла российское золото в погашение долгов РИ, а золото возвращать не хотели, прим РС), выражало готовность «предоставить концессии на рудники, леса и т.