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Царьград

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Павел Рудченко усомнился в успехе нового проекта Ларисы Долиной

Павел Рудченко усомнился в успехе нового проекта Ларисы Долиной

Лариса Долина начала новый этап в карьере, стремясь привлечь новую аудиторию. Продюсер Павел Рудченко в эфире НСН выразил скептицизм, считая, что недоверие публики может стать серьезной преградой на пути достижения её целей.

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