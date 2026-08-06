Павел Рудченко усомнился в успехе нового проекта Ларисы Долиной

Лариса Долина начала новый этап в карьере, стремясь привлечь новую аудиторию. Продюсер Павел Рудченко в эфире НСН выразил скептицизм, считая, что недоверие публики может стать серьезной преградой на пути достижения её целей.
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