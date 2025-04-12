Пять ударов по училищу в Йемене нанесли войска США

Вооруженные силы Соединенных Штатов несколько раз атаковали с воздуха техническое училище в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена, сообщил контролируемый повстанческим шиитским движением "Ансар Аллах" (хуситы) телеканал Al Masirah.
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