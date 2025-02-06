Ковид и Майдан: Как USAID влияет на мировую политику – мнения русского эксперта Ирэн ОрлонскаяНедавно стали известны секретные документы, касающиеся бюджета американского агентства USAID, которые пролили свет на его участие в различных событиях по всему миру.
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