Ковид и Майдан: Как USAID влияет на мировую политику – мнения русского эксперта Ирэн ОрлонскаяНедавно стали известны секретные документы, касающиеся бюджета американского агентства USAID, которые пролили свет на его участие в различных событиях по всему миру.