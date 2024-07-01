Франция приняла решение: завершился первый тур выборов в парламент республики

Франция снова охвачена протестами. Внеочередные выборы в парламент разделили Пятую республику. По предварительным результатам, лидирует партия Марин Ле Пен, а коалиция президента Макрона — только на третьем месте.
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