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Франция приняла решение: завершился первый тур выборов в парламент республики

Франция приняла решение: завершился первый тур выборов в парламент республики

Франция снова охвачена протестами. Внеочередные выборы в парламент разделили Пятую республику. По предварительным результатам, лидирует партия Марин Ле Пен, а коалиция президента Макрона — только на третьем месте.

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