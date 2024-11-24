«С русскими долго не разговариваю»: В Тюмени приезжий подросток отрабатывает приемы на младших классах

ВП

Владимир Правда

Проблема в политике государства об дружбе народов и проекции , что Мы должны любить всех , а истина , что Нас как раз то Все не любят , а некоторые и более , что видно на деле ! Далее ошибка Славян отказ от от своей культуры и пропаганды патриотизма , это ведь национализм , а действия чужих , это их традиции во как загнули ! Результат на лицо , надо выдворять братьев в свои братские республики или Мы будем уничтожены , тем более учитывая наш менталитет дружелюбие .