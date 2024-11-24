Коллаж Царьграда Россия без русских флагов. Почему русским студентам неуютно в наших вузах В ведущих вузах страны с недавних пор своя атмосфера: там танцуют лезгинку, студенты разгуливают в папахах, чуть ли не каждую неделю всенародно едят плов и пахлаву и размахивают флагами Закавказья и Средней Азии.
«С русскими долго не разговариваю»: В Тюмени приезжий подросток отрабатывает приемы на младших классах
Комментарии
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ВП
Владимир Правда
Проблема в политике государства об дружбе народов и проекции , что Мы должны любить всех , а истина , что Нас как раз то Все не любят , а некоторые и более , что видно на деле ! Далее ошибка Славян отказ от от своей культуры и пропаганды патриотизма , это ведь национализм , а действия чужих , это их традиции во как загнули ! Результат на лицо , надо выдворять братьев в свои братские республики или Мы будем уничтожены , тем более учитывая наш менталитет дружелюбие .
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Такие "ученики" должны исчезать с горизонта, что бы их не нашли ни мама, ни папа этого звереныша, ни через год, 2,10 лет, вот тогда эти ржавые из засразии и закавказья поймут, что в России как в гребанном кишлаке так нельзя!!!
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1 час.
Maxim Yushkin
😡 (Не призываю, а предсказываю.) Дело может закончиться погромами. Люди уже дозревают.(Что закономерно.)😞
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52 мин.
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