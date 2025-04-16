Путин пообщался на немецком с шеф-поваром из Германии, переехавшим в РФ

Во время заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин провел интересный диалог с шеф-поваром Максимом Житниковым, который является гражданином Германии и переехал в поселок Доброград Владимирской области.
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