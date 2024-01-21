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Царьград

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Губернатор Ленинградской области сообщил, что в Усть-Луге горит терминал компании «Новатэк»

Губернатор Ленинградской области сообщил, что в Усть-Луге горит терминал компании «Новатэк»

Сообщение появилось в Телеграм-канале Александра Дрозденко.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Телеграм-канале о том, что в порту Усть-Луга горит терминал компании «Новатэк».

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