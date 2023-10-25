AP: партия Орбана "Фидес" заблокировала голосование по заявке Швеции в НАТО

Парламент Венгрии отклонил предложение о проведении голосования по заявке Швеции вступить в НАТО. Об этом заявила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнес Вадай, сообщает агентство Associated Press (AP).
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