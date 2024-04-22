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Сколько всего оставил СССР России? Польшу напугали нескончаемые Т-80 русских

Сколько всего оставил СССР России? Польшу напугали нескончаемые Т-80 русских

Вчера 2,3K прочитали Польская пресса встревожена тем, что на российских предприятиях ВПК вовсю кипит работа по модернизации уже существующих образцов техники, и созданию новых типов боевых машин.

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