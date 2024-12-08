Замглавы МИД Польши Душчык заявил, что наплыв мигрантов из Сирии увеличится

Заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Душчик заявил, что страна, готовясь к председательству в Совете ЕС в первой половине 2025 года, прогнозирует увеличение миграционного потока из Сирии из-за текущих событий в регионе.
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