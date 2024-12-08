Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Сделай! Выгони эту нечисть! Их место дома в кишлаках!!!Путин: ситуацию с...
  • Виталий Сорокин
    Пора принимать ставки...какого числа, месяца(про год, всё ясно), хохложопия прекратит существование...и ещё ставка, с...ВС РФ нанесли уда...
  • Алекс Сэм
    Очень комфортно для страны будет если всех нахрен отсюда вышлют.Путин: ситуацию с...

Замглавы МИД Польши Душчык заявил, что наплыв мигрантов из Сирии увеличится

Замглавы МИД Польши Душчык заявил, что наплыв мигрантов из Сирии увеличится

Заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Душчик заявил, что страна, готовясь к председательству в Совете ЕС в первой половине 2025 года, прогнозирует увеличение миграционного потока из Сирии из-за текущих событий в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх