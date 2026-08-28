Устный экзамен - это когда ты рассказываешь преподавателю его лекции в переводе Гоблина

Прочитав очередное заявление руководства страны о том, что зарплата россиян выросла на 28%, и просмотрев свои расчётные листки за последний год, Петрович с грустью осознал: его, по-видимому, лишили российского гражданства.
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