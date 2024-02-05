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Глава артели получил четыре года колонии за гибель 20 человек при прорыве дамбы

Глава артели получил четыре года колонии за гибель 20 человек при прорыве дамбы

t.me/krpronws Курагинский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы директора золотодобывающей картели "Сисим" за гибель 20 человек при прорыве дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе в 2019 году, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

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