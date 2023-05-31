Мать уехавшего из России Артура Смольянинова посоветовала экс-супруге актера найти работу для содержания детей

Уехавшего за границу российского актера Артура Смольянинова (признан иностранным агентом и включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не приглашают в театры и кино после скандального интервью, где он заявил, что мог бы участвовать в конфликте на стороне Украины.
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