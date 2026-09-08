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Спорт Уик-Энд

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Представитель Дзюбы: Артём ждёт предложение от клуба, который за что-то борется. У него еще будет две недели после закрытия трансферного окна

Представитель Дзюбы: Артём ждёт предложение от клуба, который за что-то борется. У него еще будет две недели после закрытия трансферного окна

- Артем Дзюба со своими представителями рассматривает предложения от клубов и о завершении карьеры не думает? - вопрос агенту нападающего Леониду Гольдману.

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