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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» опроверг возможную аренду Зорина у «Спартака»: «Это неправда»

Сообщалось, что воронежский клуб рассматривает вариант с 20-летним хавбеком «Спартака». «Факел» может арендовать у «Спартака» Даниила Зорина? Это неправда, мы не вели диалог ни с представителями Зорина, ни со «Спартаком».

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