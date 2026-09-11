Страна и люди
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Страна и люди

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АдГ написала заявление в полицию на канцлера Мерца

АдГ написала заявление в полицию на канцлера Мерца

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в полицию заявление на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за клевету.

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