Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за ураганного ветра

Власти Омской области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за непогоды и ураганного ветра. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва».
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