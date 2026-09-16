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Спорт Уик-Энд

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СЕМАК: Рад, что победили. Рад, что три забили! Но два пропустили – для нас это не очень… Наш высокий центральный защитник борьбу проиграл

СЕМАК: Рад, что победили. Рад, что три забили! Но два пропустили – для нас это не очень… Наш высокий центральный защитник борьбу проиграл

«Думаю, для болельщиков это был интересный матч, поскольку забито много мячей, что не всегда случается в матчах между «Зенитом» и «Балтикой».

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