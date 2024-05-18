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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави: «Я счастлив, потому что нахожусь в лучшем клубе мира. Критика заставляет меня совершенствоваться»

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

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