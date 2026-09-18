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Истребитель F-16 разбился во время учебного полета в США

Истребитель F-16 разбился во время учебного полета в США

www.globallookpress.com/Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency Пилот истребителя F-16, потерпевшего крушение в американском штате Мичиган, перед падением сообщил о столкновении с птицей.

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