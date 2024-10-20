«Война машин уже началась» Российские добровольцы уничтожают позиции ВСУ в Курской области. Как они меняют ход СВО?

Бои в Курской области, частично занятой ВСУ, не утихают почти полтора месяца. Но если в первые дни украинского вторжения они отличались стремительностью и интенсивностью, то теперь война на этом участке, похоже, окончательно приняла позиционный характер.
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