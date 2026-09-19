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Пронедра

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Сенегал будет активнее использовать свой газ для снижения цен на электроэнергию

Сенегал будет активнее использовать свой газ для снижения цен на электроэнергию

Сенегал намерен активнее использовать собственный газ для производства электроэнергии, чтобы снизить зависимость от импортного топлива и сократить стоимость электричества.

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