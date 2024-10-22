Юрист оценила шансы Седоковой быстро развестись с мужем

Юрист Александрова: Анне Седоковой проще и быстрее развестись в России Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Юрист Людмила Александрова заявила, что певице Анне Седоковой будет проще и быстрее развестись с мужем в России.