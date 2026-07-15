Как я пережила атаку Android-трояна RedHook и почему не стоит терять бдительность

Никогда не думала, что стану жертвой киберпреступников, но реальность оказалась куда суровее. Недавно мой смартфон начал жить собственной жизнью: экран включался без причины, приложения вылетали, а батарея садилась в два раза быстрее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии