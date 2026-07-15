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Энциклопедия Техники

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Как я пережила атаку Android-трояна RedHook и почему не стоит терять бдительность

Как я пережила атаку Android-трояна RedHook и почему не стоит терять бдительность

Никогда не думала, что стану жертвой киберпреступников, но реальность оказалась куда суровее. Недавно мой смартфон начал жить собственной жизнью: экран включался без причины, приложения вылетали, а батарея садилась в два раза быстрее.

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