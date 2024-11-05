Скандальный эфир на польском радио: Зеленского назвали «неблагодарным» и отказались воевать с Россией

Намедни приключился очередной приступ хронической польско-украинской дружбы. Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в эфире Radio Zet назвал Зеленского «неблагодарным» и обвинил его в попытке ввязать Варшаву в войну с Россией.