Британцы подстрекают Европу: «пора решить проблему Орбана»

Британское издание The Financial Times посвятило большой материал разбору способов, которыми брюссельская бюрократия может нивелировать влияние на принятие общеевропейских решений со стороны Будапешта, подозреваемого в ЕС в «игре на лапу» Вашингтону, Пекину и Москве.