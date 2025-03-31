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Британцы подстрекают Европу: «пора решить проблему Орбана»

Британцы подстрекают Европу: «пора решить проблему Орбана»

Британское издание The Financial Times посвятило большой материал разбору способов, которыми брюссельская бюрократия может нивелировать влияние на принятие общеевропейских решений со стороны Будапешта, подозреваемого в ЕС в «игре на лапу» Вашингтону, Пекину и Москве.

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