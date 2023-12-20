Директор Центра «Креативный путь» Елена Гребенева: Наша задача — расширить мышление предпринимателей

Директор Центра развития креативных индустрий «Креативный путь» Елена Гребенева рассказала «Снобу», где предпринимателю из этой сферы искать финансовую поддержку, как поднять мотивацию сотрудников и реагировать на стрессы с выгодой для бизнеса.