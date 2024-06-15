Запад выдыхается. Его помощь Украине — последний удар уходящих политиков

На протяжении некоторого времени помощь Украине скудела, и особенно трудно ей пришлось, когда Конгресс США все никак не мог утвердить пакет помощи в размере нескольких десятков миллиардов долларов, предназначенных для закупки оружия и финансирования украинского государства.
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